Trechos da BR-232 alagam e veículos pegam a contramão da rodovia para seguir viagem

Motoristas tiveram que enfrentar alagamentos ao passar pela BR-232, nos quilômetros 11,5 e 17, próximo a Moreno, no Grande Recife, nesta quarta-feira (29). Para fugir do acúmulo de água da chuva na pista, condutores que trafegavam no sentido interior-Recife precisaram pegar a contramão da rodovia para seguir viagem.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), equipes foram até o local para organizar o tráfego de veículos. Ainda segundo a corporação, foi formado um engarrafamento de 15 quilômetros na rodovia após acumular meio metro de água na pista.

Apesar de a água acumulada na pista começar a baixar em alguns trechos, a PRF acionou o Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco (DER-PE) para fazer o escoamento da água.

De acordo com o DER-PE, o alagamento foi registrado no quilômetro 18 da BR-232 e uma equipe do órgão foi até o local para realizar a desobstrução de parte dos dispositivos de drenagem na rodovia, restabelecendo o tráfego no sentido Caruaru-Recife por volta das 18h.

Em nota, o DER-PE afirma que “permanecerá monitorando a área e que os técnicos ficarão a postos para evitar qualquer transtorno à população neste ou em outro ponto da via”. (G1)