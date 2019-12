Tremor de terra é registrado em Santa Cruz do Capibaribe

Um tremor de terra foi registrado no início da noite desta quinta-feira (26) em Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste de Pernambuco. De acordo com o Laboratório de Sismologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), o tremor teve magnitude de 2.1 na escala Richter.

Ainda segundo o Laboratório, os tremores de terra são comuns em Pernambuco, e normalmente são originado por pequenas falhas geológicas que se movimentam e geram tremores de baixa intensidade. (G1)