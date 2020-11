Tremores de 1.8 e 1.9 são registrados nessa segunda-feira (2), em Caruaru

Dois tremores foram registrados na manhã dessa segunda-feira (2), em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. De acordo com o Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (LabSis-UFRN), os abalos foram de magnitudes 1.8 e 1.9.

O primeiro tremor ocorreu por volta das 8h, enquanto o segundo foi em torno das 9h30. Também segundo o LabSis, entre o domingo (1º) e esta segunda foram registrados, ao menos, 15 abalos sísmicos no município. (G1)