Três bandidos roubam carro, carga de queijo e R$ 12 mil em PE

Na última terça-feira (17) um carro com uma carga de queijo foi roubado em Capoeiras, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, três homens armados em uma caminhonete obrigaram o motorista a parar o carro e o fizeram de refém.

Os suspeitos levaram o veículo, a carga de queijo e uma quantia de R$ 12 mil. O trio libertou o homem na estrada de maniçoba, no sentido São Bento do Una.

Foram realizadas buscas para localizar os suspeitos e o veículo, mas até o momento eles não foram encontrados. A Polícia Civil vai investigar o caso. (G1)