Três carros se envolvem em engavetamento na BR-423

Um engavetamento com três carros deixou uma pessoa levemente ferida na tarde do último sábado (21) em Cachoeirinha, no Agreste de Pernambuco. O acidente aconteceu na BR-423.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os dois veículos da frente frearam perto de uma lombada. O terceiro motorista não percebeu a redução de velocidade e acabou batendo no segundo carro, que também bateu no primeiro.

Uma pessoa ficou ferida no nariz e foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). (G1)