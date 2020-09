Três cidades de Pernambuco têm apenas um candidato a prefeito nas eleições de 2020

Três dos 184 municípios de Pernambuco possuem apenas um candidato disputando o cargo de prefeito, nas eleições deste ano, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Em Alagoinha, Jupi e Terezinha, no Agreste, os postulantes não têm opositores e só precisam de um voto para vencer o pleito.

De acordo com levantamento do G1, a situação se repete em 107 municípios brasileiros. Este ano, o número de cidades com candidatos únicos no país é um pouco maior do que o registrado em 2016, quando a Justiça Eleitoral notificou 95 casos desse tipo. Em 2012, foram 108 ocorrências.

Em Pernambuco, nas eleições municipais de 2016, segundo o TSE, não houve registro de cidade com apenas um candidato a prefeito.

Alagoinha



Em Alagoinha, o atual prefeito Uilas Leal da Silva (PSB) tenta a reeleição. A coligação dele possui três partidos e está registrada no site do TSE com o nome de “Todos por Alagoinha”.

O vice de Uilas também é seu antecessor. Maurílio Almeida (PSB) foi o prefeito eleito na cidade em 2008 e em 2012.

Alagoinha, de acordo com o TSE, possui 12.476 eleitores aptos a votar nas eleições 2020. A população da cidade estimada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) é de 14.718.

Jupi



Assim como em Alagoinha, o prefeito de Jupi, Marcos Patriota (DEM), também tenta a reeleição. A coligação tem dois partidos e está registrada no TSE como “Jupi no rumo certo”.

Em Jupi, 11.748 eleitores estão aptos a votar, de acordo com o TSE. O município tem 14.922, de acordo com estimativa do IBGE.

Terezinha



O único candidato a prefeito de Terezinha, Matheus Martins (PSB), é mais um prefeito em busca da reeleição. A coligação dele reúne quatro partidos e está inscrita no TSE como “Por amor a Terezinha”.

A cidade possui 6.591 eleitores aptos a votar, em 2020. No IBGE, a estimativa de população é 7.198 moradores. (G1)