Três filhotes de cachorro foram mortos e decapitados em Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste de Pernambuco, na quinta-feira (20). Segundo colaboradores de uma ONG que cuida de animais os cães foram mortos e tiveram as cabeças arrancadas e colocadas em frente à associação.

A Polícia Civil informou que nenhuma queixa foi registrada até o momento desta publicação. Uma equipe policial será enviada até a ONG para apurar o caso. (G1)