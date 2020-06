Três homens e uma mulher são detidos com drogas e arma na BR-232

Três homens e uma mulher foram detidos com com droga e arma na madrugada deste sábado (30), na BR-232, em São Caetano, no Agreste de Pernambuco. No total, 54,6 kg de maconha foram apreendidos. As ações foram realizadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) com o apoio da Polícia Militar, durante a Operação Tamoio, de enfrentamento ao crime nas rodovias federais do estado.

Na primeira abordagem, um homem de 32 anos foi detido pelo transporte de 27,3 kg da droga no porta-malas de um carro. A ação contou com o apoio de um cão farejador do 1° Batalhão Integrado Especializado (1° BIEsp) e da 2ª Companhia Independente de Polícia Militar (2ª CIPM) de Cabrobó.

“Em outra abordagem, um homem de 31 anos e uma mulher, de 22, foram detidos pelo transporte de 27,3 kg de maconha no porta-malas de outro carro. Já a pistola calibre .380 com 14 munições foi encontrada em uma caminhonete e estava em posse do motorista, de 40 anos, que não portava o documento de porte obrigatório”, segundo a PRF.

As ocorrências foram encaminhadas à Delegacia de Polícia Civil de Belo Jardim. (G1)