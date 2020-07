Três homens são detidos com 19 kg de maconha em Arcoverde

Três homens, de 29, 24 e 21 anos, foram detidos com 19,2 kg de maconha na noite desse domingo (05), na BR-232, em Arcoverde, no Sertão de Pernambuco. A droga estava em quatro sacos e foi encontrada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no porta-malas de um carro.

Os policiais realizavam uma ronda no km 252 da rodovia quando viram um carro em alta velocidade. A PRF deu ordem de parada e o motorista obedeceu em seguida. “Ao se aproximar do carro, os policiais perceberam um odor típico de maconha e encontraram a droga no compartimento de bagagens do veículo”, conforme destacou a polícia.

O trio informou que havia pego a maconha em um posto de combustíveis às margens da rodovia. Os homens também estavam com R$ 2.162 escondidos na meia e nas roupas. Eles foram encaminhados junto com a droga e o dinheiro à Delegacia de Polícia Civil de Arcoverde, com o apoio da Polícia Militar.