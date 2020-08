Três homens são detidos com caminhão furtado na BR-232

Durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR-232, em Gravatá, no Agreste de Pernambuco, três homens foram detidos com um caminhão furtado, na quarta-feira (19). O veículo havia sido levado do proprietário em novembro de 2017, na cidade de São Sebastião, em Alagoas.

Segundo a PRF, durante a abordagem no Km 73 da rodovia, os policiais descobriram o registro de furto do caminhão e verificaram que as partes do veículo que transportam carga estavam em mau estado de conservação. Após uma consulta, foi descoberto que os semirreboques haviam sofrido um acidente na Serra das Russas com uma carga de milho, em abril deste ano, e possuíam uma restrição de circulação.

O trio foi levado junto com o veículo à delegacia de Polícia Civil de Vitória de Santo Antão, na Zona da Mata, que irá investigar o caso. (G1)