Três jovens morrem após graves acidentes no Sertão da Paraíba

No último fim de semana, dois graves acidentes deixaram três vítimas fatais no município de Tavares, no Sertão da Paraíba. A trágica notícia do falecimento de três jovens, vítimas de acidentes de moto, comoveu a cidade.

Duas das vítimas, identificadas como Lucas Lemos e Karynna Moraes, morreram na manhã do último domingo (12), após a motocicleta guiada pela jovem se chocar contra um poste de concreto, na rodovia PB – 306, entre as cidades de Juru e Tavares.

Na última sexta-feira (10), outro acidente envolvendo jovem, identificado como Michel Cordeiro, foi notificado. Ele sofreu acidente na estrada vicinal que dá acesso ao Povoado Silvestre, zona rural de Tavares.

O jovem faleceu no último domingo (12), no Hospital de Emergência e Trauma Dom Luiz Gonzaga Fernandes, em Campina Grande, onde estava internado devido à gravidade do acidente.

Os três foram sepultados sob forte comoção no cemitério público da cidade de Tavares. Informações Blog do Itamar