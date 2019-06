Três pessoas ficam feridas após carro capotar na BR-232

Três pessoas ficaram feridas nesse domingo (16) após um carro capotar na BR-232, em Bezerros, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu na região de Encruzilhada de São João.

Ainda segundo a PRF, o motorista do carro perdeu o controle do veículo e, em seguida, capotou. Ele realizou o teste do bafômetro e o resultado foi normal, conforme informou a polícia.

O homem informou à PRF que foi desviar de um objeto que caiu do veículo de carga que seguia à frente dele e perdeu o controle do veículo.

As três vítimas foram levadas para o Hospital de Bezerros com ferimentos leves. (G1)