Três pessoas morrem após carro ser atingido por carreta na BR-423 em PE

Três pessoas morreram em um acidente na BR-423, em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco, na manhã desse sábado (25). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um carro foi atingido por uma carreta carregada de peça de automóveis. As três vítimas, de 41, 35 e 23 anos, que são de Alagoas, morreram no local.

Ainda segundo a PRF, os corpos ficaram presos às ferragens, foram retirados pelo Corpo de Bombeiros e levados para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru.

O motorista da carreta não ficou ferido. Ele informou que um caminhão bateu na traseira do carro e com o impacto, o veículo menor foi para a contramão e não conseguiu desviar da carreta. O condutor do caminhão fugiu. A Polícia Civil está investigando as causas do acidente. (G1)