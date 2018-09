Três pessoas morrem após colisão entre motocicleta e carro na PE-177, no Agreste de PE

Três pessoas morreram em um acidente na PE-177, em São João, no Agreste de Pernambuco. Segundo a Polícia Militar, a colisão aconteceu entre uma motocicleta e um carro no Sítio Tiririca, na zona rural do município.

Ainda de acordo com a PM, dois homens estavam na moto e um no carro. Eles morreram no local. As causas do acidente estão sendo investigadas pela Polícia Civil.

Os corpos foram encaminhados para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru. (G1)