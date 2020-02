Três pessoas morrem e 2 ficam feridas em acidente na BR-104

Três pessoas morreram e duas ficaram feridas em um acidente na madrugada deste sábado (8) na BR-104, em Agrestina, no Agreste de Pernambuco. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), dois veículos bateram de frente e um deles pegou fogo.

Ainda de acordo com a PRF, Lenilson Vitalino Silva, 37 anos, Juciano José da Silva, 38 anos, e Arlindo Sérgio da Silva, de 26, morreram no local. Outras duas pessoas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para o Hospital Regional do Agreste. Uma equipe foi até o hospital e realizou o teste do bafômetro com os motoristas, e o resultado foi normal.

A rodovia ficou parcialmente interditada, mas já foi liberada. Além da PRF, a Polícia Civil esteve no local e vai investigar o caso.