Três pessoas morrem e 20 ficam feridas após colisão entre ônibus, carro e caminhão na BR-232; uma das vítimas estava grávida

Três pessoas morreram na noite dessa segunda-feira (10) após um acidente de trânsito na BR-232, em Gravatá, Agreste de Pernambuco, em um trecho conhecido como Serra das Russas. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um ônibus, um carro e um caminhão colidiram no sentido Caruaru-Recife. As três vítimas estavam no ônibus.

Ainda segundo a PRF, o ônibus transportava mais de 50 compradores compradores que vinham de Caruaru e Santa Cruz do Capibaribe, e iam para Olinda. O veículo apresentou problemas no freio e bateu em um carro. Em seguida, colidiu contra um caminhão de carga.

O motorista e duas passageiras, sendo uma grávida, morreram no local, conforme informou a PRF. Os passageiros informaram que após a colisão, o ônibus seguiu para uma ribanceira de quase 300 metros de altura, mas o motorista puxou o veículo para o acostamento da rodovia.

A PRF também informou que cerca de 20 passageiros ficaram feridos e foram levados para hospitais das cidades vizinhas. O estado de saúde deles não foi informado. O motorista do caminhão que se envolveu no acidente fugiu do local com o veículo. (G1)