Três pessoas morrem e quatro ficam feridas após acidente em Pesqueira

Três pessoas morreram e quatro ficaram feridas após um carro capotar na madrugada deste domingo (21), na BR-232, em Pesqueira, no Agreste de Pernambuco. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as vítimas voltavam de uma festa clandestina.

Algumas pessoas estavam na carroceria do veículo, que saiu da pista e capotou. Três passageiros morreram no local do acidente, outros três ficaram gravemente feridos e um teve ferimentos leves.

As vítimas que ficaram feridas foram levadas para o Hospital Municipal e para a UPA de Pesqueira. O sepultamento das vítimas serpa realizado na manhã da segunda-feira (22).

(Por NE10 interior)