Três pessoas morrem em acidente entre um carro e uma carreta na BR-116, em Salgueiro

Um acidente na noite desse sábado (2), na BR-116, em Salgueiro, Sertão de Pernambuco, deixou três pessoas mortas. O carro onde as vítimas estavam, que tem placa da Bahia, colidiu com uma carreta, com placa de Minas Gerais. De acordo com informações do corpo de bombeiros, os três ocupantes do veículo ficaram presos nas ferragens e morreram no local.