Três pessoas são detidas com maconha em Serra Talhada

Dois homens e uma mulher foram detidos por porte ilegal de entorpecentes na noite dessa quinta-feira (11), na Rua do Sertão, no birro Bom Jesus, em Serra Talhada.

Segundo informações da Polícia Militar, os envolvidos foram flagrados com uma quantidade de maconha, após abordagens do policiamento no local.

Ainda de acordo com a PM, um dos envolvidos informou que eles eram usuários de drogas e teriam ido ao local com o intuito de utilizar a droga apreendida.

As três pessoas foram encaminhadas até a delegacia local para adoção das medidas cabíveis.