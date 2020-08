Três suspeitos de assalto são mortos durante troca de tiros e perseguição policial na BR-232

Três assaltantes foram mortos na manhã desta terça-feira (25) na BR-232, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, equipes do Batalhão Especializado de Policiamento do Interior (BEPI) receberam uma denúncia de pessoas que haviam sido vítimas de assalto. Elas disseram que os suspeitos estavam com armas de fogo em um carro.

Os policiais localizaram o carro dos suspeitos no km 135 da rodovia. Durante a tentativa de abordagem, eles atiraram contra os policiais. Em seguida, teve início uma perseguição com troca de tiros. Durante o acompanhamento, o veículo onde estavam os suspeitos colidiu com um carro e uma motocicleta.

Os suspeitos dispararam novamente contra os policiais, dando início a uma segunda troca de tiros. Os três supostos criminosos ficaram feridos e foram socorridos para o Hospital Regional do Agreste (HRA). Com o trio foram apreendidos dois revólveres e uma espingarda.

A assessoria do HRA informou que os suspeitos chegaram mortos a unidade. O motociclista e o passageiro da moto também foram levados para a unidade de saúde, vão passar por exames de raio-x e estão bem, conforme informou o HRA.