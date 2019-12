Três tremores de terra são registrados em Caruaru

Três tremores de terra foram registrados na noite desse domingo (29) em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. De acordo com o Laboratório de Sismologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), os abalos tiveram magnitudes de 2.2, 1.7 e 1.9 na escala Richter.

Ainda segundo o Laboratório, os eventos ocorreram aproximadamente a 7 km no Nordeste de São Caetano e a 12 km no Oeste de Caruaru.

Os tremores de terra são comuns em Pernambuco, e normalmente são originados por pequenas falhas geológicas que se movimentam e geram tremores de baixa intensidade. (G1)