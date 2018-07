Triângulo amoroso acaba em briga de esposa e amante no bairro Vila Bela, em Serra Talhada

A polícia militar foi acionada nesse domingo (08) para intervir em uma confusão envolvendo duas mulheres, que

começou em uma seresta no bairro Vila Bela, em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

De acordo com as informações da PM, uma mulher de 27 anos, informou que estava em uma seresta no bairro,

quando viu a chegada do seu amante e da sua esposa, uma mulher de 39 anos. Amante resolveu tirar satisfação

com a esposa, perguntando o que ela estava fazendo na seresta, momento em que o homem do triângulo amoroso

apareceu e a pegou pelo pescoço, soltando-a com a sua promessa de ir embora do local.

Em frente à casa do casal na quadra 20, a esposa e a amante começaram uma confusão, com agressões mútuas,

chegando a adentrarem na residência do casal e quebrarem a cama de casal.

A polícia militar encaminhou os participantes do triângulo amoroso para delegacia de polícia.

