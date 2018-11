Tribunal de Justiça de Pernambuco realiza posse solene de três desembargadores

O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) realizou a posse solene de três desembargadores nessa segunda-feira (12). A cerimônia aconteceu na Sala de Sessões Desembargador Antônio de Brito Alves, no primeiro andar do Palácio da Justiça, no bairro de Santo Antônio, no Centro do Recife.

A posse solene de Honório Gomes do Rêgo Filho, Évio Marques da Silva e Demócrito Ramos Reinaldo Filho teve a presença de desembargadores e servidores do tribunal, além de autoridades do direito, como o ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

As saudações foram feitas pelos desembargadores Frederico Neves e Eduardo Paurá. Os cumprimentos aos três desembargadores aconteceram no Salão Nobre, no segundo andar do Palácio da Justiça.

Apesar de a posse solene ter sido realizada nesta segunda (12), os três desembargadores já atuavam no estado, na 1ª Câmara Regional de Caruaru, no Agreste, após posses formais no Gabinete da Presidência do TJPE.

Na posse solene, os magistrados são apresentados no pleno do tribunal. Segundo o TJPE, a decisão de realizá-la em 2018 foi motivada pelo fato de os três desembargadores atuarem em Caruaru e porque, pela primeira vez na história, o tribunal tem um presidente nascido nessa cidade do Agreste. Adalberto de Oliveira Melo assumiu a presidência do TJPE no início de 2018.

Dos novos desembargadores, Honório Gomes atua no cargo desde 30 de outubro deste ano e Demócrito Ramos desde 13 de dezembro de 2017, ambos eleitos para o cargo pelo critério de merecimento. Évio Marques da Silva foi promovido por antiguidade, em 23 de janeiro deste ano.