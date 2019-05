Tribunal de Justiça e Ministério Público abrem seleções para estágio com 181 vagas. Há vagas para Serra Talhada

O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) e o Ministério Público de Pernambuco (MPPE) abriram inscrições para seleção de estágio para estudantes de nível superior. Juntas, as duas instituições oferecem 181 vagas, sendo 140 do TJPE e 41 do MPPE, incluindo oportunidades para chamada imediata e cadastro de reserva.

Para a seleção do Tribunal de Justiça, as inscrições têm início no 23 de maio e seguem até 6 de junho. O cadastramento deve ser feito pela internet e custa R$ 33. As provas estão previstas para 7 de julho e a divulgação do resultado final ocorre em 6 de agosto.

Os testes ocorrem no Recife, em Araripina, Petrolina Serra Talhada, no Sertão; além de Garanhuns e Caruaru, no Agreste, independentemente do local em que o estágio será realizado.

Os candidatos podem se inscrever para fazer estágio em 15 áreas de atuação, em 15 polos do estado. Há vagas para alunos de administração, arquitetura, biblioteconomia, ciência da computação, ciências contábeis educação física, direito, secretariado, engenharia civil, engenharia elétrica, jornalismo, museologia, pedagogia, serviço social, administração, psicologia.

Estão previstas oportunidades para portadores de deficiência e cotas para afrodescendentes. O estágio tem duração de um ano, podendo ser prorrogado por igual período. As atividades são desenvolvidas com uma carga horária de 20 horas semanais, de acordo com o horário de expediente das unidades do TJPE.

Os estagiários do tribunal recebem bolsa de R$ 723 reais, auxílio-transporte e seguro contra acidentes pessoais. Após um período de 12 meses de contrato, o estagiário tem direito a um recesso de 30 dias.

Ministério Público

No MPPE, as inscrições estão abertas e seguem até 18 de junho, no site do instituto responsável pelo certame. A taxa custa R$ 37,40. São oferecidas vagas para estudantes a partir do 5º período dos seguintes cursos: administração, arquitetura, ciências contábeis, jornalismo, publicidade e propaganda, engenharia civil, engenharia eletrotécnica, engenharia eletrônica, estatística, nutrição, psicologia, serviço social e sistemas de informação, engenharia de telecomunicações, tecnologia em redes e rádio, TV e internet. Todos os estagiários de nível superior do MPPE têm uma carga horária de 20 horas semanais e recebem uma bolsa de R$ 998, além de auxílio-transporte. O contrato de estágio tem vigência de um ano, podendo ser prorrogado por igual período. Os estudantes fazem provas no dia 21 de julho, no Recife, e poderão optar por estagiar nas sedes do MPPE na capital, Região Metropolitana, Palmares e Serra Talhada. Segundo o edital, há vagas para pessoas com deficiência e afrodescendentes.