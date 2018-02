Tribunal Regional do Trabalho publica edital para concurso em Pernambuco

O Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (TRT6), sediado em Pernambuco, publicou, na última sexta-feira (2), no Diário Oficial da União, o edital do concurso público para servidores do órgão. De início, é oferecida, apenas, uma vaga para técnico judiciário – área administrativa. No entanto, o certame terá formação de cadastro de reserva. (Confira o edital).

Para os cargos de nível superior (analista judiciário), atualmente, a remuneração inicial é de R$ 11.006,82. Para os cargos de ensino médio (técnico judiciário), R$ 6.708,53. Ambos têm jornada de 40 horas semanais. O certame cria oportunidades para: analista judiciário – área judiciária; analista judiciário – área judiciária – especialidade oficial de justiça avaliador; analista judiciário – área administrativa; analista judiciário – área apoio especializado – especialidade medicina clínica médica; analista judiciário – área apoio especializado – especialidade tecnologia da informação; técnico judiciário – área administrativa; e técnico judiciário – área administrativa – especialidade segurança.

As inscrições serão realizadas, exclusivamente, pela internet, das 10h do dia 8 de fevereiro até as 14h do dia 6 de março (horário de Brasília). Para se inscrever, o candidato deverá acessar o site da Fundação Carlos Chagas, preencher o formulário de inscrição e efetuar o pagamento da taxa, até 6 de março, exclusivamente no Banco do Brasil. As provas objetivas e discursivas serão realizadas no Recife, no dia 29 de abril.

Da Folha de Pernambuco