Trio é detido com 20,6 kg de maconha na BR-232

Um casal e um adolescente de 17 anos, que transportavam 20,6 kg de maconha, foram detidos nessa quarta-feira (16), na BR-232, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo utilizado para o transporte do entorpecente possuía registro de roubo e tinha placas clonadas.

Ainda segundo a PRF, o motorista do veículo que transportava a droga tentou fugir em alta velocidade após ver os policiais na rodovia.

Pouco antes da abordagem, um dos passageiros conseguiu fugir e três ocupantes do carro foram detidos, conforme destacou a polícia. Ao verificar o porta-malas do automóvel, foram encontrados dois sacos contendo diversos tabletes de maconha.

O trio foi encaminhado junto com o entorpecente à Delegacia de Polícia Civil de Caruaru, que irá investigar o caso. (G1)