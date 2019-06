Trio é detido com cerca de R$ 10 mil em notas falsas em Carnaubeira da Penha

Três pessoas foram detidas com cerca de R$ 10 mil em notas falsas na zona rural de Carnaubeira da Penha, no Sertão de Pernambuco. Entre os presos está uma mulher de 36 anos, que se candidatou a vereadora de Flores em 2016. O caso ocorreu na quarta (5), mas a informação foi repassada pela Polícia Federal nesta sexta-feira (7).

Os outros dois presos são um microempresário no ramo de confecções, de 26 anos, e um vendedor ambulante, de 32. Tanto eles quando a mulher moram em Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste. De acordo com a PF, o vendedor já havia sido preso por assalto, tráfico, porte de arma e uso de documento falso. Ele era foragido da Justiça, já que cumpria pena em regime semi-aberto.

As prisões foram realizadas por policiais militares de Belém de São Francisco. Segundo a polícia, a equipe parou um veículo no qual o trio estava. No porta-luvas foram encontrados R$ 9.950 em notas falsas de R$ 100, R$ 50 e R$ 20.

Também de acordo com a PF, o veículo estava com o número do chassi adulterado e constava como roubado. Além do dinheiro, os PMs apreenderam os celulares dos suspeitos. O trio e o material foram levados para a Delegacia de Polícia Federal de Salgueiro.

O vendedor foi preso e encaminhado ao Presídio de Salgueiro, enquanto o microempresário e a mulher vão responder o processo em liberdade. (G1)