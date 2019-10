Trio é detido com porções de cocaína e R$ 2 mil em Serra Talhada

Um homem de 55 anos e duas jovens, de 18 e 20, foram detidos nessa quarta-feira (16) com porções de cocaína e R$ 2 mil em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

De acordo com a Polícia Militar, foram recebidas denúncias de que o homem estava traficando drogas. Ao ser abordado, foram encontrados com ele três papelotes de cocaína e R$ 150. O suspeito estava em uma moto com a jovem de 18 anos.

Ainda segundo a PM, os policiais acompanharam o homem até a casa dele, onde estava a jovem de 20 anos. No local a polícia localizou quatro celulares, R$ 2 mil, uma balança de precisão, uma faca e um cachimbo para o uso de drogas.

O trio foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Serra Talhada juntamente com o material apreendido. (G1)