Trio é preso ao ser flagrado com porções de maconha em Serra Talhada

Três homens de 19, 26 e outro que não teve a idade revelada, foram detidos com maconha no último sábado (10), no bairro da Cohab em Serra Talhada, no Sertão do Pajeú.

Policiais militares da equipe ROCAM/14°BPM receberam informações de que três indivíduos estavam em atitudes suspeitas na Rua da Quadra. De imediato, a equipe se deslocou ao local, onde visualizaram os envolvidos e que ao ser realizada a busca foi encontrado com eles uma poronga de maconha e um cigarro da mesma substância, pronta para consumo.

Diante dos fatos, os envolvidos juntamente com o material ilícito foram conduzidos a DPC local, onde foi confeccionado um TCO em desfavor dos imputados 01 G. N. dos Santos, 02 V. J. Santos de Oliveira e 03 L. F. de Souza Silva.