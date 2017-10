Trio é preso com 136 kg de maconha após trocar tiros com policiais em Pernambuco

Três homens, dois de 25 e um de 34 anos, foram presos nessa terça-feira (24) com 136,6 kg de maconha após trocar tiros com policiais em Santa Cruz do Capibaribe, Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, um dos supostos traficantes capotou com o carro ao tentar fugir.