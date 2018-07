Trio é preso com 60 kg de maconha em Floresta

Três homens foram presos com 60 kg de maconha nessa quinta-feira (12) na em Floresta, no Sertão de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, a prisão aconteceu durante uma operação que tinha o objetivo de coibir o tráfico de drogas na PE-360.

Ainda segundo a PM, a droga estava dentro de um veículo que foi abordado na fiscalização. Um dos suspeitos informou que a droga seria levada para Recife e que pertencia a mais duas pessoas. A polícia foi até os outros suspeitos e com eles apreendeu uma quantia em dinheiro de R$ 656 e munições.

O trio e todo material apreendido foram conduzidos para a Delegacia de Plantão de Salgueiro, para as medidas cabíveis. (G1)