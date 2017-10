Trio é preso com maconha e arma de brinquedo no bairro Bom Jesus em Serra Talhada

No final da tarde do último sábado (28), Policiais Militares do BEPI, três pessoas suspeitas de tráfico de droga, bem como apreenderam um simulacro de arma de fogo e maconha pronta para o consumo. O fato aconteceu na Travessa Bela Vista, no bairro Bom Jesus, na cidade de Serra Talhada, no Sertão do Pajeú.

Segundo a Polícia Militar, a ação se deu após levantamentos realizados por Agentes de Inteligência dos Núcleos do Sertão-2/14ºBPM e BEPI, dando conta que no endereço funcionava um comércio ilegal de drogas. Após planejamento, foi montada uma operação com uma equipe, caracterizada, do BEPI, que culminou na prisão de três suspeitos e na apreensão de 104 gramas de maconha pronta para o consumo, um simulacro de arma de fogo (pistola) e um valor de R$ 137,00, provavelmente oriundo da venda do entorpecente.

Diante dos fatos, os suspeitos e o material ilícito apreendido, foi entregue na Delegacia de Polícia Civil de Serra Talhada, para as providências de praxe.

Via Nayn Neto