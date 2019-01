Trio é suspeito de roubar e tentar estrangular jovem com corda em Pernambuco

Três homens são suspeitos de roubar e tentar estrangular um jovem de 23 anos com uma corda em Jaqueira, Mata Sul de Pernambuco. O caso foi no domingo (20), mas as informações só foram repassadas nesta terça-feira (22).

De acordo com a Polícia Militar, o trio roubou o celular, a caixa de som e o fone de ouvido da vítima, e, em seguida, tentou matá-la por estrangulamento.

O jovem conseguiu fugir dos suspeitos. Dos três, dois foram reconhecidos pela vítima, mas nenhum dos supostos criminosos foi preso. O caso será investigado pela Delegacia de Polícia Civil. (G1)