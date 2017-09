Trio que revendia carros alugados em locadoras de veículos de Pernambuco é preso

Três homens foram presos por estelionato e associação criminosa devido à participação em um esquema de revenda de carros alugados em locadoras de veículos. De acordo com o delegado responsável pelas investigações, João Gustavo Godoy, a Polícia Civil acredita que o prejuízo causado pelo trio, que aplicava golpes em Pernambuco e em estados como Alagoas, Rio Grande do Norte e São Paulo, é superior a R$ 10 milhões. Os detalhes das prisões, ocorridas na sexta (15) em local não informado, foram apresentados nesta segunda (18), em coletiva de imprensa no Recife.

Segundo Godoy, o grupo criava empresas-fantasma para adquirir crédito no mercado e, em seguida, aplicar os golpes. Representantes comerciais e empresas locadoras de veículos estão entre as vítimas. “Eles faziam compras menores, ganhavam o crédito com os representantes comerciais e, em seguida, faziam uma compra com um valor maior e não pagavam. Quando o valor era cobrado, as pessoas lesadas percebiam que a empresa não existia”, explica o delegado.

Segundo a Polícia Civil, dois dos três envolvidos confessaram ter antecedentes criminais e que sabiam que os carros revendidos pertenciam às locadoras. Autuado por estelionato e associação criminosa, o trio foi encaminhado a uma audiência de custódia, onde foi liberado pela Justiça.

Em Pernambuco, o grupo atuou sobretudo junto a empresas locadoras de veículos, de acordo com a polícia. “Eles locaram mais de 20 carros, recebiam os veículos e repassavam a terceiros. Algumas pessoas eram enganadas e outras compravam o carro sabendo do que se tratava”, conta o delegado.

Ainda segundo o titular do caso, um dos veículos revendidos pelo grupo foi utilizado em um roubo a uma empresa em Pernambuco. “Além de estarem sendo utilizados para a locomoção de pessoas, esses veículos que eram revendidos também estão sendo utilizados para cometer crimes”, afirma o delegado. Godoy informou também que as pessoas que compraram os veículos sem saber do envolvimento no crime devem comparecer à Delegacia de Roubos e Furtos, na Rua São Miguel, em Afogados, na Zona Oeste do Recife, para devolver os carros. “Todos serão investigados”, enfatiza.

Mencionando um prejuízo financeiro superior a R$ 10 milhões para as empresas e pessoas vítimas do golpe, o delegado acredita que os danos causados são ainda maiores. “A crueldade dessa ação vai ficar nas costas do representante comercial, do cidadão que sai para vender produtos e se vê com um débito milionário”, lamenta.

Do G1