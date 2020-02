Trio rende comerciante e rouba caminhão e R$ 1,3 mil na PE-270

Um caminhão foi roubado na madrugada de terça-feira (4) na PE-270, em Pedra, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, no km 12 da rodovia três homens encapuzados atiraram no caminhão, forçando a parada do veículo.

Um dos suspeitos entrou no caminhão e obrigou a esposa e o ajudante do comerciante a descerem do veículo. Em seguida, o comerciante foi forçado a dirigir até a entrada de Venturosa.

Os assaltantes levaram R$ 1,3 mil, três celulares e uma carteira com os documentos da vítima. O caminhão foi abandonado junto com o comerciante em Venturosa. A Delegacia de Pedra vai investigar o caso. (G1)