Trio rouba caminhonete carregada com materiais explosivos na BR-232 em Pernambuco

Uma caminhonete carregada com materiais explosivos foi roubada na tarde dessa quarta-feira (7) na BR-232 em Bezerros, Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Civil, no veículo havia cerca de duas caixas de explosivos, 168 bananas de dinamite, 11 retardos, cinco estopins, entre outros.

O delegado Humberto Pimentel informou que os explosivos seriam utilizados nas obras da Adutora do Agreste. “Os trabalhadores estavam na obra, preparando para a detonação, mas foram abordados por três criminosos, que estavam de cara limpa”, detalhou.

A Polícia Civil fez o alerta da caminhonete em outras delegacias, para tentar localizar o veículo. Os criminosos fugiram sentido Caruaru e, até a publicação desta matéria, não foram localizados. O caso será investigado. (G1)