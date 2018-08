Trio rouba R$ 10 mil de dois homens no Sertão de Pernambuco

Três pessoas encapuzadas roubaram R$ 10 mil de dois homens, de 31 e 39 anos, na última terça-feira (7) no sítio Serra das Varas, zona rural de Arcoverde, Sertão de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, as vítimas estavam em um caminhão quando foram abordadas pelos criminosos.

Ainda segundo a PM, as vítimas estavam a caminho de Caruaru, no Agreste, quando o trio cometeu o crime. Em seguida, os suspeitos fugiram em um carro.

Até a publicação desta matéria, ninguém foi preso. O caso será encaminhado à Delegacia de Polícia Civil local. (G1)