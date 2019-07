Trio suspeito de tráfico de drogas é preso com maconha, crack e cocaína em Arcoverde

Três pessoas foram presas suspeitas de tráfico de drogas na quarta-feira (10) em Arcoverde, no Sertão de Pernambuco. De acordo com a Polícia Civil, com eles foram encontrados 1,5 kg de cocaína, 1,1 kg de crack e 6,5 kg de maconha.

Ainda segundo a polícia, uma mulher saiu de Garanhuns com destino a Arcoverde. Ela iria comprar drogas para revender. Ao ser abordada junto a um casal, a polícia encontrou com a mulher 100 g de cocaína, 300 g de crack e 2 kg de maconha.

Os policiais também realizaram uma revista na residência do casal, onde foram encontradas 840 g de crack, 1,3 kg de cocaína e 4,6 kg de maconha. O trio foi autuado por tráfico de drogas e associação para o tráfico. (G1)