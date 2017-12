Triunfo e Flores, no Pajeú, anunciam sua programação natalina, em Serra Talhada nem a decoração teve início

Triunfo, cidade situado no Sertão do Pajeú, vê nas festividades natalinas uma boa oportunidade para movimentar sua economia. A cidade que é um dos destaques no turismo de Pernambuco, nesta época se prepara para receber ainda mais visitantes, e conforme disse o prefeito João Batista “em Triunfo fazer eventos não é gasto, é investimento”. Mesmo com esta certeza, o prefeito somente fez as contratações depois de garantir o pagamento dos funcionários municipais.

A abertura dos festejos natalinos na cidade está marcado para o próximo sábado, dia 09 e se estende até o dia 06 de janeiro de 2018.

Durante este período de celebração e festividades, várias apresentações estarão espalhadas pela cidade. A programação contará com cortejos, concertos natalinos, vila de natal, cantatas, show de acendimento das luzes, desfiles, atrações de palco e a Festa da Padroeira Nossa Senhora das Dores.

As apresentações culturais acontecerão na Via Verde, no Pátio e pelas ruas da cidade.

Os shows, que acontecerão no palco do Pátio de eventos Maestro Madureira, contarão com atrações nacionais, como a dupla sertaneja Bruno e Marrone e pratas da casa.

Flores, também no Sertão do Pasjeú, apostando na movimentação da economia local já anunciou a sua programação natalina e a abertura dos festejos acontecerá nesta quinta-feira (7) e vai até o dia 28 deste mês.

A abertura do Natal de Flores acontecerá com a chegada do Papai Noel e com a apresentação do espetáculo ‘O Quebra Nozes’ e logo em seguida apresentação do Quinteto Edição Extra. Diversas atrações artísticas e culturais estão agendadas para acontecer no período.

Enquanto isso, em Serra talhada, maior cidade da Região, nem parece que chegou o período natalino. A cidade que há alguns se destacou como ‘A Capital do Natal’, agora sequer esboça sua decoração e por conseguinte.

Confira a programa dos Shows em Triunfo:

Quinta-feira 28/12

22h00 – Rafael Verissimo

00h00 – BRUNO & MARRONE

Sexta -feira 29/12

21h00 – Tassio Melo e Gerson Miller

22h30 – Paulinha & Silvania

00h00 – FORRÓ DO MUÍDO

Sábado 30/12

21:00 – Geneci

22h30 – Zeca Bota Bom & Elson Vaqueiro

00h00 – Pedrinho Pegação

Domingo 31/12

22h00 – Orquestra Edição Extra

00h30 – Sandryno Ferraz

Local: Patio de Eventos Maestro Madureira

Veja a Programação natalina de Flores:

Via Caderno 1