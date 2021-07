Triunfo ganha o título da cidade mais fria de Pernambuco

Pernambuco é um Estado conhecido pelas altas temperaturas e pelo clima convidativo aos turistas que procuram aproveitar a beleza das praias do litoral ou o calor das famosas cidades do Sertão.

No entanto, diversos municípios são conhecidos pelas baixas temperaturas que marcam o período do inverno.

Alguns municípios estão no roteiro dos turistas que querem aproveitar esta época do ano em Pernambuco, como Gravatá, Garanhuns, Caruaru, no Agreste, e também em cidades do Sertão, como Serra Talhada, Arcoverde e Sertânia.

Mas, qual é a cidade mais fria de Pernambuco? Ao contrário do que se pensa, diversas cidades do Sertão registram baixas temperaturas durante o inverno.

De acordo com a Agência Pernambucana de Águas e Climas (Apac), a cidade de Triunfo, no Sertão do Pajeú, já chegou a registrar 6,8°C no dia 07 de julho de 1975 e tem o título de cidade mais fria do Estado.

No entanto, outros municípios não ficam muito atrás de Triunfo quando o assunto é relacionado às baixas temperaturas. O NE10 Interior preparou um ranking com outras 10 cidades mais frias de Pernambuco:

Cidades mais frias de Pernambuco

1 – São José do Egito: o município que fica no Sertão já chegou a registrar 12,7ºC

2 – Sertânia: a cidade, que também fica no Sertão, já registrou 13ºC

3 – Caruaru: a Capital do Forró, que reúne turistas no mês de junho, já teve registro de 13,5ºC

4 – Ibimirim: localizada a 339 quilômetros do Recife, a cidade já registrou 13,8ºC

5 – Garanhuns: conhecida como Suíça Pernambucana, a cidade chega a temperaturas de até 14ºC

6 – Arcoverde: o “portal do Sertão”, a 256 quilômetros da capital, tem registro de 14,3ºC

7 – Araripina: a terra conhecida como “capital do gesso” teve registro de 14,7ºC

8 – Serra Talhada: uma das cidades mais importantes do Sertão de Pernambuco já chegou a registrar 14,8ºC

9 – Cupira: município localizado a 167 quilômetros do Recife registrou 15,2ºC

10 – Águas Belas: a cidade já chegou a registrar 15,5ºC

Do Nill Júnior