Triunfo recebe visita do superintendente Regional do Banco do Brasil

Na semana passada, Triunfo recebeu a visita do superintendente Regional do Banco do Brasil, Daniel de Lima Freitas.

Na pauta, os serviços que atualmente a agência do Banco do Brasil presta a Triunfo e cidades vizinhas, como Santa Cruz da Baixa Verde e Flores.

Para os produtores da agricultura, foi apresentado a linha de crédito rural que a instituição financeira disponibiliza.

Ainda foi debatida a importância da relação institucional entre banco e Prefeitura.

Participaram do encontro os secretários municipais, Saullo Barros (Finanças), Ivanice Fernandes (Administração) e Tatiane Mariz (Chefe de Gabinete do Prefeito), além do presidente da Associação Comercial de Triunfo, Maciel Bezerra, e do gerente da agência de Triunfo, Norberto.

Do Nill Júnior