Triunfo registra a temperatura mais fria de Pernambuco

Se tem um clima com o qual o pernambucano não está acostumado é o frio. No entanto, nesse inverno, os municípios do Estado têm registrado temperatura abaixo das comuns, nos dias ensolarados. Nesta terça-feira (10), a cidade de Triunfo, no Sertão, registrou temperatura mínima de 16.3ºC, de acordo com a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac). A mais baixa do Estado nesta terça-feira (10). O levantamento é do JC Online.

A meteorologista da Apac, Aparecida Fernandes, explicou que o frio sentido pelos pernambucanos é motivado pela confluência dos ventos. “Os ventos do Sul e Sudeste trazem um ar mais frio, enquanto os do Leste trazem um ar mais quente. Esses ventos se misturam e causam uma instabilidade”, explicou.

Além de Triunfo, outro município que registrou temperatura baixa foi Garanhuns, no Agreste, com 16.6ºC. Araripina e Buíque, ambos no Sertão, por sua vez, foram responsáveis pelo terceiro e quarto lugar no ranking de onde mais fez frio nesta terça, com 17.2ºC e 17.4°C, respectivamente. Já o quinto município onde mais fez frio foi Caruaru, no Agreste, que registrou 18.1ºC.

Na Região Metropolitana do Recife, a cidade que teve menor temperatura foi Olinda, com 21.7ºC. Já na Zona da Mata, o município de Cupira, foi onde fez mais frio, com 18.6ºC.

Veja o ranking completo de onde fez mais frio, segundo a Apac:

Triunfo, Sertão, 16.3ºC; Garanhuns, Agreste, 16.6ºC; Araripina, Sertão, 17.2ºC; Buíque, Sertão, 17.4ºC; Caruaru, Agreste 18.1ºC; Cupira, Zona da Mata, 18.6ºC; Custódia, Sertão, 18.8ºC; Águas Belas, Agreste, 18.9ºC; Brejo da Madre de Deus, Agreste, 19.2ºC; Ibimirim, Sertão, 19.2ºC; Amaraji, Agreste, 19.6ºC; Palmares, Zona da Mata, 19.8ºC; Petrolina, Sertão, 19.9ºC; Petrolina, Sertão, 21.6ºC; Vitória de Santo Antão, Zona da Mata, 20.1ºC; Carpina, Zona da Mata, 20.2ºC; Vertentes, Agreste, 20.5ºC; Salgueiro, Sertão, 20.9ºC; Cabrobó, Sertão, 21.6ºC; Floresta, Sertão, 21.8ºC; Olinda, Região Metropolitana do Recife, 21.7ºC; Parnamirim, Sertão, 21.8ºC; Ouricuri, Sertão, 21.9ºC; Santa Maria da Boa Vista, Sertão, 22ºC; Fernando de Noronha, 23.6ºC.

A frente fria do Sul pode chegar a Pernambuco?

De acordo com a meteorologista, o fenômeno caracterizado como frente fria não chega a Pernambuco. Normalmente, ela atinge o Sul e o Sudeste do País e vai até o Sul da Bahia. Logo após, se desloca até o oceano, sem passar por Pernambuco.

“No oceano, ela atinge a direção de Pernambuco e faz com que haja uma instabilidade na atmosfera, além do aumento da nebulosidade. No entanto, as chuvas de hoje não tem nada a ver com a frente fria do Sul, até porque, a frente fria ainda está chegando ao Sul do País”, falou Aparecida.

Do Nill Júnior