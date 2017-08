TRT em Pernambuco autoriza concurso público com previsão de 32 vagas

O Pleno do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, localizado em Pernambuco, autorizou a realização de concurso público para preenchimento de 32 vagas no órgão. A autorização do pleno é a primeira etapa para que o certame seja realizado. A decisão foi publicada na página oficial do órgão nessa quarta-feira (23).

Com a autorização do pleno, vai ser formada uma comissão, reponsável por uma proposta com as condições do concurso, orçamentos e edital, que serão submetidos posteriormente ao Plento do TRT6. Ainda não há data prevista para publicação do edital e divulgação do calendário.