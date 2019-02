Tubulação da Adutora do Agreste estoura e causa vazamento de água às margens da BR-232

Uma tubulação da Adutora do Agreste estourou às margens da BR-232 nessa terça-feira (12) e causou um grande vazamento de água entre Sanharó e Belo Jardim. Nas imagens acima é possível ver a água jorrando. Os motoristas tiveram que reduzir a velocidade para evitar acidentes.

Em outras imagens é perceptível que alguns veículos ficaram parados em um trecho da rodovia. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que uma equipe foi até o local, e nenhum acidente foi registrado.

Quanto ao estouramento da tubulação, a Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) destacou que os serviços de reparos foram iniciados assim que a equipe tomou conhecimento do que havia ocorrido.

A previsão é que o conserto seja concluído até a sexta (15). Assim que for finalizado o serviço, o enchimento da adutora será retomado para voltar a abastecer o município de Belo Jardim com água do Rio São Francisco. (G1)