TV Jornal faz transmissão da Festa de Setembro em Serra Talhada

A TV Jornal Interior vai transmitir nesta terça-feira (5), a partir das 23h, a festa da padroeira Nossa Senhora da Penha, em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco. A transmissão vai ser realizada através do portal NE10 Interior e da fanpage TV Jornal Interior.

O apresentador do programa O Povo na TV, Dilson Oliveira, a repórter Jailma Barbosa, e o repórter Thiago Lagos, do programa Sobretudo, vão mostrar todo movimentação e os bastidores da Festa de Setembro, como é conhecida.

Também será gravado um programa especial que será exibido no próximo sábado (9), às 8h30, na TV Jornal Interior.

Os shows do Polo Nacional ocorrem sempre às 23h, no Pátio de Eventos, que fica no Parque de Exposição, ao lado da BR-232.

Confira a programação dos shows no Polo Nacional:

5 de setembro (terça-feira)

Aviões; Mateus e Kauan

6 de setembro (quarta-feira)

Israel Novaes; Caninana; Fábio Diniz

7 de setembro (quinta-feira)

Mano Walter; Jonas Esticado; Kennedy Brazzil

8 de setembro (sexta-feira)

