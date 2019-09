TV Jornal Interior transmite shows da Festa de Setembro nesta quinta-feira (05) em Serra Talhada

A TV Jornal Interior transmite os shows da Festa de Setembro nesta quinta-feira (05). O evento será realizado no Pátio de Eventos de Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco, dentro da 229ª Festa de Nossa Senhora da Penha.

Nesta data, os shows são de Luan Santana, Xand Avião e Erick Land. A tranmissão será exibida das 22h à 1h nas redes sociais do Sistema Jornal do Commercio Interior. Quem apresenta a transmissão é Dilson Oliveira e Jailma Barbosa.

“Mais uma fez o Sistema Jornal do Commercio faz a cobertura desta festa que já tem tradição no Estado. Esta transmissão pelo Facebook da TV dá oportunidade às pessoas do mundo inteiro acompanhar o evento. Estaremos com câmeras espalhadas por toda festa e profissionais pra entrevistar os artistas e levar todo os bastidores para quem vai acompanhar”, explica o gerente de programação da TV Jornal Interior, Diego Martinelly.

A Festa de Setembro terá ainda shows de Mano Walter, Luan Estilizado e Gianinni Alencar; na sexta-feira (6), e de Dorgival Dantas, Avine Vinny e Kennedy Brazzil, no sábado (7).

Do NE10 Interior