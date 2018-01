UFPE abre 93 vagas para professores

A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) abriu três concursos com 93 vagas para professores. São 89 vagas para docentes do magistério superior, duas para professor titular-livre do magistério superior dos departamentos de Botânica e Física e duas para professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico no Colégio de Aplicação (CAp).

As inscrições para a seleção de professor do magistério superior serão realizadas da próxima segunda-feira (8) até o dia 8 de março. Já os interessados nas vagas de professor titular-livre do magistério superior terão de 10 de janeiro a 9 de abril para formalizar a participação no certame. Por fim, as inscrições para professor do CAp poderão ser feitas entre a próxima segunda e o dia 6 de fevereiro. As informações foram divulgadas nesta quarta (3) pela UFPE.

O primeiro grupo de oportunidades se divide em 18 vagas para o Centro de Tecnologia e Geociências (CTG), 12 para o Centro de Artes e Comunicação (CAC); nove para o Centro de Ciências Exatas e da Natureza (CCEN); 13 para o Centro de Ciências da Saúde (CCS); 12 para o Centro Acadêmico do Agreste (CAA); cinco para o Centro de Biociências (CB); quatro para o Centro Acadêmico de Vitória (CAV); três para o Centro de Educação (CE); sete para o Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFCH); três para o Centro de Ciências Sociais Aplicadas (CCSA); e três para o Centro de Informática (CIn).

A remuneração para professor adjunto, com titulação de doutorado, é de R$ 9.585,67, para dedicação exclusiva, e de R$ 3.377,45, para regime de 20 horas de trabalho. Já para professor assistente, com titulação de mestrado, é de R$ 6.726,82, para dedicação exclusiva, e de R$ 2.777,15, para regime de 20 horas de trabalho.

Botânica e Física

Já as duas vagas para professor titular-livre dos departamentos de Botânica e Física oferecem vencimento básico de R$ 8.119,08 e a retribuição por titulação de R$ 11.321,40, totalizando salário de R$ 19.898,48. Para concorrer, é necessário ter título de doutor há, pelo menos, dez anos na área de conhecimento do concurso, na data da posse.

CAp

Os selecionados para trabalhar no CAp terão salário básico de R$ 4.455,22, referente à titulação de graduação e ao regime de trabalho de dedicação exclusiva. Uma vaga é para Estudos Sociais (na subárea de Geografia), e outra, para Comunicação e Expressão e Educação Artística (na subárea de Dança). É necessário ser graduado em Licenciatura em Geografia ou em Dança, respectivamente.

Os editais foram publicados no Diário Oficial da União (DOU) de 21 de novembro de 2017 e podem ser consultados no site da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e Qualidade de Vida (Progepe).