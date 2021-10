UFPE abre seleção com 50 vagas e salários de até R$ 5,8 mil

A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) abriu uma seleção simplificada para professor substituto em diversos cursos, com 50 vagas e salários que variam entre R$ 2.459,95 e R$ 5.831,21.

As inscrições começam na segunda-feira (18) e podem ser feitas até o dia 27 de outubro, pela internet.

Para se inscrever, é preciso anexar no site documento de identificação, CPF, cópia do diploma do curso de graduação ou pós-graduação e currículos vitae e Lattes. Do total de vagas, 5% são destinadas a pessoas com deficiência. Além disso, 20% das oportunidades são para pessoas negras.