UFPE abre seleção simplificada para 69 professores substitutos

Estão abertas as inscrições para uma seleção simplificada para 69 professores substitutos da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). O prazo vai até a quarta-feira (13). A inscrição deve ser feita de forma presencial nas Secretarias dos Departamentos e Núcleos dos campus do Recife, Vitória de Santo Antão, na Zona da Mata, e de Caruaru, no Agreste.

De acordo como edital da seleção, são 64 vagas para cursos presenciais e cinco para educação à distância (EAD). Os salários são fixados de acordo com o regime de trabalho e a qualificação do professor substituto no momento da contratação.

No regime de 20 horas, o valor é de R$ 2.425,37 para graduados ou especialistas. Para mestres, o salário fica em R$ 2.777,15 e para doutores é de R$ 3.377,45. No regime de 40 horas, o valor é de R$ 3.552,08 para graduados ou especialistas, de R$ 4.241,05 para mestres e de R$ 5.742,14 para doutores.

No Recife, há oportunidades para o Centro de Artes e Comunicação (CAC): 11 para cursos presenciais e cinco para cursos EAD. No Centro de Educação, são cinco vagas. Em Ciências Exatas e da Natureza (CCEN), há duas oportunidades de emprego, enquanto no Centro de Ciências da Saúde (CCS), foram abertas 18 vagas.

No Centro de Ciências Sociais Aplicadas (CCSA), são seis vagas. O Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFCH) disponibilizou quatro oportunidades e o de Tecnologia e Geociências (CTG), seis. Em Caruaru e Vitória de Santo Antão, há seis vagas em cada campus. O edital completo pode ser conferido no site da UFPE.

Seleção

A seleção prevê julgamento de títulos, prova escrita e/ou prova didática ou didático-prática. O julgamento dos títulos terá peso 3; a prova escrita, peso 3; e a prova didática, peso 4.

No caso de o Departamento/Núcleo optar por realizar apenas uma modalidade de prova (escrita, didático-teórica ou didático-prática), o julgamento de títulos terá peso 4 e a prova escolhida, peso 6. As provas têm caráter eliminatório e o julgamento de títulos, classificatório. (G1)