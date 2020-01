UFPE faz seleção simplificada para professor substituto com salários de até R$ 5,8 mil

Estão abertas, até o dia 29 de janeiro, inscrições para uma seleção simplificada para professores substitutos da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Há sete oportunidades para o Colégio de Aplicação (CAp), no Recife, e para o campus Caruaru, com salários que variam de R$ 2.236,32 a R$ 5.831,21.

A inscrição custa R$ 75 e deve ser feita pela página do Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos da universidade, através da aba “Concursos”. O pagamento é feito exclusivamente via Guia de Recolhimento da União (GRU). A documentação necessária para fazer a inscrição está disponível no edital da seleção.

De acordo com a UFPE, o processo seletivo consiste em duas etapas. A primeira delas, de caráter eliminatório, é composta por prova didática, escrita e prática. Já a segunda etapa tem caráter classificatório e é composta por análise curricular.

As vagas são para profissionais das áreas de história, sociologia, matemática, desenho, gestão da produção e estruturas. Os contratos têm vigência de 12 meses e podem ser prorrogados por até 24 meses. (G1)